Trasferta a Braga e Bologna-Napoli, cambio di programma del club azzurro: la decisione

Ultime notizie SSC Napoli - Cambio di programma per quanto riguarda il club azzurro: il Napoli non si allenerà domani in Portogallo, come inizialmente deciso, ma partirà alle ore 12 da Braga, direzione Capodichino. Questa la decisione della SSC Napoli comunicata agli organi di stampa.

Inizialmente, infatti, dopo Braga-Napoli Rudi Garcia aveva inizialmente deciso di restare in Portogallo e allenarsi a Braga, giovedì mattina, in vista di un'altra trasferta: quella di domenica per Bologna-Napoli, con partenza al sabato. La scelta era per evitare di saltare allenamenti, con l'idea di fare una seduta atletica alle ore 11 e poi di tornare in Italia. Cambio di programma, allora: alle ore 12 il rientro in Italia.