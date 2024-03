TMW - Giornata decisiva per Koopmeiners in vista del Napoli: cosa trapela da Zingonia

L'Atalanta ha fiducia di recuperare Teun Koopmeiners in vista della sfida di domani alle 12.30 con il Napoli, ma oggi è una giornata decisiva. Perché è prevista la rifinitura al centro Bortolotti di Zingonia, con l'olandese che darà prova di avere recuperato - o meno - dall'infortunio patito contro il Napoli con la propria nazionale, durante la partita contro la Scozia. Sin da subito i medici erano stati cautamente ottimisti, pensando fosse solamente una contusione. Gli esami poi avevano evidenziato dei postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro. La sua condizione, monitorata giorno per giorno, è arrivata fino a oggi, con un allenamento spezzato come quello del giovedì.