Sventata rapina a casa di Lobotka a Varcaturo, lo slovacco era in casa!

Notizie Napoli - Spavento per Stanislav Lobotka a poche ore dalla sua partenza per la Slovacchia per prendere parte al pre ritiro della nazionale di Calzona in vista degli Europei.



Come riportato da Cronache di Napoli nella prima pagina del 27 maggio infatti, c'è stato un tentativo di rapina ai danni del calciatore di proprietà del Napoli: "Tentata rapina nell'abitazione di Stanislav Lobotka a Varcaturo", si legge.



Il calciatore slovacco, infatti, abita proprio a Varcaturo che dista pochi kilometri dal centro sportivo di Castel Volturno: "Sventato il colpo a Giugliano, lo slovacco era in casa". Clicca su foto allegate per vedere la prima pagina: