Spalletti a Maddaloni, scende dall'auto e saluta i tifosi: "Sei un signore, mister!" | VIDEO

Ultime notizie. Qualche sera fa il Napoli è stato ospite del presidente Aurelio De Laurentiis a La Baita Braceria, locale casertano che si trova a Maddaloni. Dopo la cena, i calciatori sono tornati a casa in auto e così ha fatto anche mister Luciano Spalletti.

Quando ha incontrato alcuni tifosi napoletani in strada, però, Spalletti non ha esitato un attimo: si è fermato, è sceso dall'auto ed ha concesso foto e selfie a tutti i tifosi presenti, a cominciare dai bambini. Una persona lì presente gli ha urlato: "Sei un signore, mister!". Guarda il video in allegato.