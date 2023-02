Siparietto a Le Iene, De Magistris paga 'pegno' con ADL per "vincere lo scudetto"

"Cosa faresti se il Napoli vincesse lo scudetto?", con questa domanda l'inviato de Le Iene, Filippo Roma, è andato a caccia di VIP partenopei, tifosi del Napoli.

Raggiunto anche l'ex sindaco Luigi De Magistris che però non si sbilancia: "Farò qualcosa che non si può neanche immaginare".

Ma poi parte il siparietto con Filippo Roma che gli chiede un pegno per far sì che gli azzurri vincano il tricolore. E allora gli offre una gigantografia di De Laurentiis da accarezzare: "Un rito propiziatorio, dopo qualche polemica in passato fate pace, dai!", scherza l'inviato de Le Iene.