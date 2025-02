Sfuma Euro 2032 a Napoli, Repubblica: De Laurentiis gela il Comune, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Non arrivano buone notizie sul tema stadio Maradona verso Euro 2032, ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"S’intravede solamente una dolorosa certezza, dopo l’ennesimo faccia a faccia interlocutorio (questa volta a cena) tra Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis: la città sta per perdere in maniera quasi definitiva l’appuntamento con gli Europei del 2032. Il presidente ha infatti comunicato ufficialmente al sindaco di non essere interessato al progetto di restyling del Maradona - giudicato non realizzabile del numero uno del Napoli - e di essere al lavoro per realizzare un nuovo stadio da 60 mila posti: senza presentare però ancora un progetto e con una tempistica dunque non conciliabile con le richieste ufficiali dell’Uefa, che entro 18 mesi aspetta di sapere dalla Figc quali saranno le cinque sedi italiane designate per ospitare la competizione continentale in programma tra 7 anni. [...] il tempo per Euro 2032 sta quasi per scadere e l’amministrazione comunale sarà presto costretta probabilmente a interrogarsi pure sul futuro dell’impianto storico di Fuorigrotta. Per evitare che diventi una cattedrale nel deserto, se e quando la squadra cittadina andrà davvero via, le strade percorribili sono quelle dei concerti e della destinazion a manifestazioni sportive di altro tipo: dal rugby all’atletica. Diversamente i 5 milioni di costi annuali per la gestione saranno sempre più difficili da sostenere, senza avere un affittuario (da circa 1 milione) fisso".