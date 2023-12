Rinnovo Osimhen, Alvino: "Parti vicinissime, ma nessun incontro a breve tra De Laurentiis e Calenda"

Notizie calcio. Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato importanti aggiornamenti sul suo profilo X in merito al prossimo rinnovo di Osimhen con il Napoli:

Nessun incontro a strettissimo giro tra Adl e Calenda per il prolungamento del contratto di Osimhen. Anche perché Adl è impegnato in questo fine settimana. Le parti restano vicinissime e la ratifica, comunque, non dovrebbe essere un problema. Il presidente è a Venezia dove sarà premiato per la sua attività cinematografica poi tornerà in tempo in città per assistere sabato a Napoli-Cagliari.