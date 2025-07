Calciomercato Napoli, Fabrizio Romano conferma la fumata bianca per Victor Osimhen al Galatasaray!

“Galatasaray e Napoli, in fase di firma per tutti i documenti relativi all'accordo per Victor Osimhen.Gli avvocati stanno lavorando per siglare formalmente l'accordo nel fine settimana", scrive via X. “Here we go, confirmed”, aggiunge l’esperto di mercato col suo classico motto.