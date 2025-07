Presentazione SSC Napoli 2025-2026, segui l'evento live su CN24 dalle 20:45 | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video della presentazione ufficiale della SSC Napoli 2025-2026. L'evento si terrà sul palco dell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida.

Ritiro Dimaro Napoli, presentazione ufficiale della squadra | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 20:45 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'evento del Napoli per la presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2025-2026. Vi mostreremo le immagini live dall'area eventi. Durante e al termine della serata ci sarà anche il DJ Set di Decibel Bellini. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra.