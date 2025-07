Dare tutto, chiedere tutto: Conte non molla mai! Oltre 40 minuti di lavoro 'personalizzato' e stretching finale in campo | VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi abbiamo raccontato in diretta video il quattordicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si trattava dell'allenamento mattutino del Giorno 9 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E al termine della seduta degli azzurri - con 40 minuti di lavoro atletico - Antonio Conte è sceso in campo per allenarsi. Con giri di campo con tanto di cronometro fra le mani. Salutando anche gli ultimi tifosi presenti in tribuna: "Mister, sei grande!".

Ha iniziato intorno alle ore 12:15 il suo lavoro atletico durato oltre 40 minuti prima del consueto stretching finale, con tanto di chiusura della sua personale 'seduta di allenamento' con le mani giunte in preghiera ed un 'inchino' quasi spirituale verso il terreno di gioco. Come il calciatore fosse ancora lui, dopo una carriera lunga e piena di successi. Il primo a 'dare tutto' e a 'chiedere tutto', come il titolo del suo libro.