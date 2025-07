Radio Crc - Ndoye-Napoli, pronto l'ultimo step con nuova offerta! Decisivo questo weekend

Calciomercato Napoli, arrivano ulteriori conferme sull’accelerata per provare a chiudere l’affare legato a Dan Ndoye.

Calciomercato Napoli, pronto l'affondo decisivo di Ndoye

Ecco quanto riferisce Marco Giordano di Radio Crc via X: “Il Napoli è pronto all’ultimo step per Ndoye per assicurare il calciatore a Conte con un’offerta che il Bologna è pronto ad accettare. Decisivo il weekend: se il Nottingham farà un’offerta che soddisferà il Bologna, sarà più complessa la trattativa. In caso contrario, la strada sarà in discesa. 48/72 importantissime per l’affare”.