Sportitalia - C'è una notizia da smentire su Sterling. Proposto Kevin dello Shakhtar al Napoli, le ultime su Ndoye

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale Youtube:

“Il Napoli ci riproverà per Ndoye, resta la prima scelta. Non andremo avanti per molto, il Napoli continuerà ad insistere offrendo una cifra importante. Smentisco che Sterling sia stato proposto al Napoli nel senso che gli azzurri stavano già da tempo lavorando a fari spenti salvo poi uscire allo scoperto. Sterling è un piano parallelo a Ndoye. Altri nomi sono difficili. Kevin viene valutato introno ai 35 milioni dallo Shakhtar, è stato proposto al Napoli”.