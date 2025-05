Repubblica - Rinviato il vertice in Prefettura per l'eventuale festa Scudetto che ere previsto per oggi

Notizie Napoli - L'edizione online di Repubblica riporta questo articolo in cui si raccontano gli sviluppi successivi al pareggio del Napoli contro il Genoa:

"Rende bene l’idea l’immagine biblica del gigante dai piedi d’argilla, che è molto spesso balzata agli occhi degli osservatori meno superficiali seguendo il soffertissimo cammino stagionale del Napoli, arrampicatosi a un passo dal sogno scudetto con le unghie e grazie a un numero extra large di vittorie di misura: addirittura tredici. Il preambolo serve per analizzare in maniera più obiettiva la frenata contro il Genoa, al di là delle conseguenze giocoforza traumatiche legate alla sua tempistica, visto che il pareggio di domenica sera al Maradona è arrivato per gli azzurri ad appena tre passi dal traguardo. Gelato in tribuna d’onore Aurelio De Laurentiis, che aveva già presenziato in settimana a un vertice in Prefettura sugli eventuali festeggiamenti. Un altro era previsto per oggi ed è stato più saggiamente rinviato sine die".