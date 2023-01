Regalo per gli abbonati DAZN, è gratis: l'annuncio della Gazzetta dello Sport

Ultime notizie Serie A - Per chi ama il calcio, e lo sport in generale — e non si vuole perdere neanche un dettaglio del campionato, arricchendo l’offerta con commenti alle partite, pagelle, interviste ai protagonisti —, l’occasione è ghiotta, perché adesso gli abbonati a Dazn hanno infatti la possibilità di accedere ai contenuti della Gazzetta dello Sport, in versione Digital Edition.

Gazzetta dello Sport gratis per abbonati DAZN

Sì, sostanzialmente chi ha l'abbonamento a DAZN adesso potrà sfogliare anche la Gazzetta dello Sport già dalle prime ore del mattino, è questa la notizia comunicata dalle due aziende.

Tutti i clienti della piattaforma che detiene i diritti tv della serie A potranno attivare, senza costi aggiuntivi, un abbonamento al quotidiano sportivo più letto d’Italia. Sarà così possibile sfogliare nella versione digitale il giornale in edicola la mattina ma anche gli approfondimenti di SportWeek e degli speciali. Attivare l'offerta è semplicissimo. Occorre collegarsi a dazn.com/gazzetta e seguire le istruzioni. Si otterrà un codice che consentirà di leggere la Gazzetta dello Sport su smartphone e tablet a partire dalle 3 del mattino. Il codice andrà poi inserito su https://abbonamenti.gazzetta.it/dazn/ per ricevere la rosea in versione Digital Edition sul proprio dispositivo portatile. È necessario indicare, come indirizzo di posta elettronica, lo stesso che si utilizza per accedere ai contenuti della app di Dazn".

Stefano Barigelli, direttore del quotidiano sportivo nazionale, ha commentato:

"La partnership ci rende orgogliosi. Rappresenta il connubio fra Dazn, ovvero la tv che trasmette le immagini della serie A, e la Gazzetta che, oltre a essere il primo quotidiano sportivo d’Italia, si incarica in primis di raccontare ogni curiosità del campionato. Gazzetta e Dazn condividono lo stesso atteggiamento nel raccontare il mondo del calcio. Ci mettiamo passione e competenza, mi auguro che la partnership possa durare a lungo".

La notizia è che è possibile approfittarne fino al 30 giugno 2024. Ovvero la data fino alla quale Dazn si è aggiudicata i diritti tv del campionato, in esclusiva per sette gare e in co-esclusiva con Sky per le restanti tre partite. L’abbonamento alla Gazzetta, per chi è già cliente Dazn, è possibile senza addebiti o vincoli per il futuro.