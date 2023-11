Radio Marte - Nuovo terzino dagli svincolati: la decisione della SSC Napoli e di Mazzarri

Ultime news SSC Napoli - Quest'oggi è arrivato l'esito degli esami per l'infortunio subito ieri da Mathias Olivera, uscito anzitempo per un problema al ginocchio nel corso del primo tempo di Atalanta-Napoli. Il terzino azzurro, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani e - si legge nella nota SSC Napoli - ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Fortunatamente non è arrivata la rottura del legamento, ma è presumibile che il 2023 sia già finito per l'uruguaiano.

Infortunio Olivera: niente terzino svincolato per il Napoli

Ma il Napoli - stando a quanto riportato da Radio Marte - non starebbe pensando ad un terzino svincolato dopo l'infortunio di Matias Olivera che ha riportato la lesione del collaterale del ginocchio sinistro:

"Gli esami clinici hanno scongiurato l'interessamento del crociato per il terzino uruguaiano. I tempi di recupero si aggirano attorno alle 6 settimane, quindi il Napoli non dovrebbe intervenire sul mercato. Un giocatore attualmente fermo - si è parlato dei tedeschi Nico Schulz e Marvin Plattenhardt - avrebbe bisogno di almeno un mese per ritrovare una condizione accettabile, ma nel frattempo sarà tornato a disposizione Mario Rui. Walter Mazzarri andrà avanti con due soluzioni alternative: Juan Jesus, come accaduto ieri contro l'Atalanta, oppure Zanoli".