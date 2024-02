Prossimo turno Serie A, dove vedere Napoli-Verona: solo DAZN o anche Sky?

Chiuso definitivamente il calciomercato invernale, spazio al prossimo turno di Serie A. Il Napoli, come noto, sarà impegnato allo stadio Maradona dove ci sarà il Verona quintultimo in classifica a quota 18 proprio come la terzultima. C'è un solo risultato possibile: la squadra di Walter Mazzarri è infatti chiamata a vincere per avvicinarsi al 4° posto distante appena 4 punti ma con tante squadre nel mezzo intanto.

Prossimo turno Serie A, programma Sky-DAZN

Per i tifosi del Napoli che si chiedono se la gara sarà visibile anche su Sky, la risposta è negativa: Napoli-Verona sarà disponibile solo su DAZN. Le tre gare in co-esclusiva con l'emittente satellitare di questo turno saranno altre infatti.

Lecce-Fiorentina venerdì 2 febbraio ore 20.45 [DAZN]

Empoli-Genoa sabato 3 febbraio ore 15 [DAZN]

Udinese-Monza sabato 3 febbraio ore 15 [DAZN]

Frosinone-Milan sabato 3 febbraio ore 18 [DAZN]

Bologna-Sassuolo sabato 3 febbraio ore 20.45 [DAZN/SKY]

Torino-Salernitana domenica 4 febbraio ore 12.30 [DAZN/SKY]

Napoli-Verona domenica 4 febbraio ore 15 [DAZN]

Atalanta-Lazio domenica 4 febbraio ore 18 [DAZN]

Inter-Juventus domenica 4 febbraio ore 20.45 [DAZN]

Roma-Cagliari lunedì 5 febbraio ore 20.45 [DAZN/SKY]

?