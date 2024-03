Portiere lascia il calcio e sbarca su Onlyfans: ecco quanto guadagna

Notizie Calcio - Miguel Guerrero ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all'età di 30 anni. Per il portiere argentino la sua ultima esperienza nel mondo del calcio si è chiusa nel 2023 al Velez. Da quel momento ha deciso di cambiare occupazione iniziando a sfruttare le sue qualità fisiche guadagnando denaro su Onlyfans.

Miguel Guerrero all'interno del suo profilo OF pubblica foto e video di qualunque tipo ( la maggior parte semi-nudo). Come detto da lui per poter abbonarsi al sito si può pagare circa 100 euro al mese e ha inoltre affermato che attraverso questo sistema redditizio tra luglio 2023 e febbraio 2024 è riuscito a guadagnare 86.272 euro: "Non c'è un mese che scenda sotto le cinque cifre. Almeno all'inizio ho pubblicato cose che erano abbastanza leggere. Poi un poco alla volta ho condiviso sempre qualcosa in più così da generare la giusta dose di curiosità e morbosità da pare delle persone". A riportare la notizia è l'edizione online de Il Mattino.