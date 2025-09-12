"È per De Bruyne". Pacco speciale per Oriali prima di Fiorentina-Napoli! Poi arriva anche Stellini | VIDEO

Il Napoli in partenza per Firenze! La squadra si è data appuntamento alla stazione di Afragola per partire alla volta di Firenze, dove domani è in programma la partita di Serie A Fiorentina-Napoli.

Il primo ad arrivare è Lele Oriali e per lui c'è un pacco speciale: l'artista Genny Di Virgilio gli ha chiesto di far recapitare a Kevin De Bruyne una statuina presepiale a lui dedicata. Poco dopo arriva anche il vice allenatore Christian Stellini, che ha uno scambio di battute con un tifoso del Napoli.

Guarda il video su CalcioNapoli24.