L'incredibile dato di Conte: a settembre ha perso l'ultima volta...vent'anni fa! E mai in A
12-09-2025 19:00
La Lega Serie A propone alcune interessanti statistiche in vista del match di domani tra Fiorentina e Napoli.
- Sono 14 le sfide tecniche fra Stefano Pioli e Antonio Conte, che si sono sfidati l’ultima volta negli ottavi di finale di Champions League 2022/23 in un Tottenham-Milan. 8 le vittorie dell’allenatore del Napoli contro le 2 di Pioli, con 4 pareggi a completare il bilancio. Il primo dei 14 incroci è stato un Grosseto-Bari 2-2 del marzo 2008, nel campionato di Serie B.
- La prima volta di Pioli su una panchina di una squadra professionistica è stata proprio contro il Napoli: uno 0-0 da allenatore della Salernitana, il 17 agosto 2003 in Coppa Italia. Ad oggi sono 875 le panchine di Pioli alla guida di club professionistici italiani.
- In 40 gare nel mese di settembre da allenatore, Antonio Conte ha perso una sola volta (settembre 2006 in Serie B, Arezzo-Bari 0-1), a fronte di 23 successi e 16 pareggi. In Serie A Conte è imbattuto nei match disputati in questo mese, con 18 vittorie e 7 pareggi in 25 panchine.
