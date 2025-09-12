L'incredibile dato di Conte: a settembre ha perso l'ultima volta...vent'anni fa! E mai in A

Zoom  
L'incredibile dato di Conte: a settembre ha perso l'ultima volta...vent'anni fa! E mai in A

La Lega Serie A propone alcune interessanti statistiche in vista del match di domani tra Fiorentina e Napoli.

  • Sono 14 le sfide tecniche fra Stefano Pioli e Antonio Conte, che si sono sfidati l’ultima volta negli ottavi di finale di Champions League 2022/23 in un Tottenham-Milan. 8 le vittorie dell’allenatore del Napoli contro le 2 di Pioli, con 4 pareggi a completare il bilancio. Il primo dei 14 incroci è stato un Grosseto-Bari 2-2 del marzo 2008, nel campionato di Serie B.
     
  • La prima volta di Pioli su una panchina di una squadra professionistica è stata proprio contro il Napoli: uno 0-0 da allenatore della Salernitana, il 17 agosto 2003 in Coppa Italia. Ad oggi sono 875 le panchine di Pioli alla guida di club professionistici italiani.
     
  • In 40 gare nel mese di settembre da allenatore, Antonio Conte ha perso una sola volta (settembre 2006 in Serie B, Arezzo-Bari 0-1), a fronte di 23 successi e 16 pareggi. In Serie A Conte è imbattuto nei match disputati in questo mese, con 18 vittorie e 7 pareggi in 25 panchine.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top