Osservatorio sportivo: "Biglietti Napoli-Lazio senza fidelity card per i residenti in Campania"

Ultime notizie Napoli-Lazio, è arrivata la decisione ufficiale dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, l'organo del Ministero dell'Interno che decide sui divieti di trasferta per gli stadi italiani.

Napoli-Lazio fidelity card

"Per l'incontro di calcio di Serie A Napoli-Lazio del 5 marzo 2023" - annuncia l'Osservatorio sportivo - "connotato da elevati profili di criticità, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative":

vendita dei biglietti per il settore ospiti esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio, ovunque residenti.

esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio, ovunque residenti. Vendita dei biglietti per tutti gli altri settori ai residenti della Regione Campania anche senza Fidelity Card . La fidelity card è invece obbligatoria per i residenti nelle altre Regioni d'Italia

. La fidelity card è invece obbligatoria per i residenti nelle altre Regioni d'Italia impiego di un adeguato numero di steward

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Tuttavia al momento i biglietti sono acquistabili solo con la Fidelity Card SSC Napoli, una decisione confermata anche da TicketOne. Scoppia la protesta dei tifosi, adesso si attende un ripensamento da parte del club.

Napoli Atalanta

Inoltre, il comunicato rende noto anche che le decisioni in merito alla partita Napoli-Atalanta del prossimo 11 marzo sono per ora rinviate alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per l'individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi. Pertanto si invitano le società sportive a non mettere i biglietti in vendita fino a quando non sarà presa una decisione in merito.