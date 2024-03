Osimhen salta il doppio impegno con la Nigeria: le sue condizioni, spunta l'entità dell'infortunio

Ultime notizie SSC Napoli - Arriva la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali e servirà anche per recuperare al meglio Victor Osimhen, che dopo il forfait con l’Inter salterà pure la Nazionale. Idem per Anguissa, senza impegni con il Camerun.

A Milano s’è di nuovo eclissato Osimhen, che ha partecipato per onor di firma alla trasferta ed è rimasto in panchina per un affaticamento muscolare. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Niente di grave, per fortuna del Napoli. Ma ora sarà fondamentale il completo recupero del Pallone d’oro africano, escluso dalla lista dei convocati dalla sua Nigeria per le amichevoli con Ghana e Mali. Il bomber ha già dato tanto alla Nazionale e ora è giusto che dia la priorità alla maglia azzurra, onorando lo stipendio da 10 milioni che gli ha riconosciuto De Laurentiis. Alla ripresa ci sarà infatti lo scontro diretto di sabato santo contro l’Atalanta al Maradona e i compagni si aspettano da VO9 una spinta decisiva. Con Osimhen al top ci saranno più possibilità di tentare la rimonta Champions".