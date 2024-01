Osimhen-Kvaratskhelia nella Top 10 FIFA: i voti di Spalletti, Rrahmani, Mancini e Pardo

Questa sera, è in corso a Londra la cerimonia in diretta dei "Fifa The Best Awards 2023": Guardiola nominato miglior allenatore, ha 'battuto' l'allenatore dello scudetto del Napoli, Luciano Spalletti. E Lionel Messi trionfa come giocatore dell'anno, col premio The Best FIFA Men’s Player 2023 battendo di poco Haaland.

Sul podio, ci vanno anche due calciatori del Napoli: Victor Osimhen si piazza quinto al mondo, Kvaratskheliadecimo al mondo. A votare per il premio FIFA, i capitani di tutte le nazionali, gli allenatori delle nazionali (ha votato anche Spalletti), un giornalista per Nazione (Pardo in Italia) e i tifosi registrati al sito FIFA.

The Best FIFA Men's Player: Osimhen e Kvara in Top 10

Ma andiamo a spulciare fra i voti, per coglierne alcuni interessanti:

voto di Luciano Spalletti (CT Italia): Messi Mbappé Osimhen

(CT Italia): voto di Pierluigi Pardo (categoria Media per l'Italia): Haaland Rodri Osimhen

(categoria Media per l'Italia): voto di Amir Rrahmani (capitano Kosovo): Osimhen Kvaratskhelia Messi

(capitano Kosovo): voto di Roberto Mancini (CT Arabia Saudita): Mbappé Haaland Osimhen

(CT Arabia Saudita): voto di Willy Sagnol (CT Georgia): Kvaratskhelia Haaland Rodri

(CT Georgia): voto di José Vítor Dos Santos Peseiro (CT Nigeria): Osimhen B.Silva Haaland

(CT Nigeria): voto di Ahmed Musa (capitano Nigeria): Osimhen Messi Haaland

(capitano Nigeria): voto di Guram Kashia (capitano Georgia): Messi Mbappé Kvaratskhelia

(capitano Georgia): voto di Georgi Dzhikiya (capitano Russia): Kvaratskhelia Messi De Bruyne

(capitano Russia): voto di Kepler Ferreira (capitano Portogallo): B.Silva Haaland Osimhen

(capitano Portogallo):

Qui invece i voti a favore di Spalletti, 2º migliore al mondo dietro solo Pep Guardiola nel 2023.