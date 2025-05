Formazioni ufficiali Lecce-Napoli: le scelte di Giampaolo e Conte

Formazioni ufficiali Lecce-Napoli: si può decidere la stagione stasera al Via del Mare. Dopo aver ripreso la vetta del campionato la scorsa settimana, molto - se non tutto - del discorso scudetto potrebbe passare proprio dal match di stasera. Una vittoria sarebbe infatti pesantissima in vista della volata finale con un calendario di Serie A apparentemente in discesa.

Ma non sarà semplice contro un Lecce che si gioca la vita, considerando l'attuale terzultimo posto a 27 punti e a -1 dalla salvezza.

Ecco perché si prospetta un match incandescente, specialmente considerando un fattore ambientale già di base mai semplice per questo incrocio e l'allarme biglietti Lecce-Napoli emerso in queste ultime ore.

Formazioni ufficiali Lecce-Napoli

Formazioni ufficiali Lecce-Napoli: attese alle stelle per i tifosi azzurri.

Lecce (4-3-3) - Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Karlson, Krstovic, Pierotti. A disposizione Fruchtl, Samooja, Berisha, Morente, Rafia, Ndri Konan, Sansone, Helgason,, De Melo, Ramadani, Banda, Coelho Oliveira, Sala

- Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Karlson, Krstovic, Pierotti. A disposizione Fruchtl, Samooja, Berisha, Morente, Rafia, Ndri Konan, Sansone, Helgason,, De Melo, Ramadani, Banda, Coelho Oliveira, Sala Napoli - Meret, Di Lorenzo, Rrrahmani, Olivera, Spinazzola, Politano, Lobotka, Anguissa, McTominay, Raspadori, Lukaku. A disposizione Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi.

Prossimo turno Serie A 36a giornata Serie A

Milan-Bologna venerdì 9 maggio, ore 20.45

venerdì 9 maggio, ore 20.45 Como-Cagliari sabato 10 maggio, ore 15.00

sabato 10 maggio, ore 15.00 Lazio-Juventus sabato 10 maggio, ore 18.00

sabato 10 maggio, ore 18.00 Empoli-Parma sabato 10 maggio, ore 20.45

sabato 10 maggio, ore 20.45 Udinese-Monza domenica 11 maggio, ore 12.30

domenica 11 maggio, ore 12.30 Verona-Lecce domenica 11 maggio, ore 15.00

domenica 11 maggio, ore 15.00 Torino-Inter domenica 11 maggio, ore 18.00

domenica 11 maggio, ore 18.00 Napoli-Genoa domenica 11 maggio, ore 20.45

domenica 11 maggio, ore 20.45 Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio, ore 18.30

lunedì 12 maggio, ore 18.30 Atalanta-Roma lunedì 12 maggio, ore 20.45

Al prossimo turno toccherà prima all'Inter, poi al Napoli.