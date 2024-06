Victor Osimhen sta trascorrendo le vacanze in Nigeria, a casa sua. Nei giorni scorsi è diventato virale in rete un video che mostra l'attaccante del Napoli passeggiare in strada con un suo amico che stringe tra le braccia il Pallone d'Oro africano 2023, trofeo vinto da Osimhen lo scorso anno.

