Nasce il 'Piano Maradona', lo stadio di Fuorigrotta ci sarà per Euro 2032! Pronti nuovi lavori

Ha portato risultati l’incontro di ieri a Roma per il futuro dello stadio Maradona. Lo rivela il collega Marco Giordano via social per SpazioNapoli.

Stadio Maradona a Euro 2032: la decisione da Roma

Nasce il “Piano Maradona” dopo l’incontro tra il Ministro Raffaele Fitto, il sindaco Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis: lo stadio sarà uno dei 5 impianti per Euro2032. Il Napoli parteciperà ai tavoli con Comune e Governo: entrando tra i finanziatori dei lavori avrà maggiori diritti sull’impianto di Fuorigrotta

Per il centro sportivo c’è un’ipotesi Capodichino, sui terreni dell’ex Istituto Leonardo Bianchi. 80 ettari a costi contenuti con possibilità di legami infrastrutturali (nuova stazione metro entro il 2027, uscite tangenziale/autostrada) che potrebbero agevolare. De Laurentiis ha accolto l’idea riservandosi di valutarla”.