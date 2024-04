"Nuovo centro sportivo a Capodichino", la proposta del consigliere comunale a CN24: zona e dettagli

Nino Simeone, consigliere comunale, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Oltre ad aver spiegato il motivo della chiusura della Curva B inferiore, ha lanciato anche una proposta per il nuovo centro sportivo del Napoli.

Nuovo centro sportivo Napoli a Capodichino? La proposta dal Comune

Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il mio invito da tifoso, e lo dico da tale non essendo la mia competenza diretta, è di guardare l’area dell’ex manicomio di Capodichino dove ci sono 85 mila metri quadrati tutti in disuso. Lì davvero si può creare un bel centro sportivo come Dio comanda poiché tra un annetto e mezzo apriremo anche la metropolitana a 100 metri da quell’area. Lì c’è l’aeroporto, c’è la tangenziale con ingresso anche dell’autostrada: quale miglior condizione se non questa. L’area è della Regione Campania ma noi daremo tutta la mano di questo mondo per fare eventualmente lì il nuovo centro sportivo.

Il presidente ADL ha un buon rapporto con De Luca, i quale poteva anche ragionare sullo stadio Collana ma penso fosse poca roba rispetto a quello che serva al presidente De Laurentiis. Lo immagino altrimenti non si spiega che non lo abbia proposto. Qui a parole sono tutti amici poi però non vedo soluzioni. Gli spazi nella regione ci sono volendo. Noi faremo tutto quel che possiamo da parte nostra. Ma questa zona di Capodichino che consiglio sarebbe davvero l’ideale. Se dobbiamo dare una mano con le infrastrutture dei trasporti ci saremo come Comune di Napoli.

Ex manicomio di Capodichino come nuovo centro sportivo?

Parliamo di Calata Capodichino, l’ex manicomio: noi siamo disponibili nel dare una mano per velocizzare. Ma lì non c’è bisogno di fare niente di particolare in quanto è tutto di proprietà della Regione Campania. Mi permetto di dirlo con grande rispetto poiché non è una mia competenza istituzionale. Se n’è già parlato? E’ un’idea di Nino Simeone che sta più volte lanciando perché ci sono spazi anche nella città. E’ un’area che può essere sviluppata velocemente. Lì c’è anche la cubatura che serve ad ADL".

Manfredi è d’accordo? Sono d’accordo tutti… lo saremmo stati anche se avesse individuato un’altra zona in città, anche a Fuorigrotta. Noi siamo non disponibili ma super disponibili! Ma è un conto fare lo stadio, un altro il centro sportivo…".