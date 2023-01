Napoli, il maltempo fa crollare un'impalcatura: terrore a via Aniello Falcone! | VIDEO

Crollo in Via Aniello Falcone

Napoli, terrore a Via Aniello Falcone per il crollo di un'impalcatura sulla strada. A causa del forte maltempo di oggi, giornata in cui era già prevista un'allerta meteo di colore arancione, il vento ha causato il crollo parziale di una impalcatura montata sulla facciata di un palazzo in ristrutturazione.

La struttura si è riversata a terra, per fortuna senza colpire nessuno, nonostante fossero di passaggio diversi pedoni e autoveicoli.

Sul luogo è intervenuta la Polizia Municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile e la strada è stata chiusa al traffico. Tanti altri danni in altre zone della città, come a Piazza Cavour dove un grosso albero è caduto sulla strada.

Piazza Cavour

Guarda il video del crollo in allegato.