Il Napoli, dopo la sconfitta in campionato a San Siro, con il Milan, torna in casa e va a caccia dei tre punti per proseguire la rincorsa Champions. L'avversario è il Genoa di Gilardino.

Napoli vs Genoa, vista dai Club dei tifosi

CalcioNapoli24 ha pensato, con il nostro Ciro Novellino, di anticipare il match con due club di Genova, Club Napoli Genova e Figgi Du Zena, e vivere, con un'intervista doppia esilarante, la vigilia del match.

Ecco il video: