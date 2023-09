Messi si fa un regalo extra lusso: comprata villa a Miami da 100mln

Lionel Messi si sta godendo l'esperienza americana a Miami, come raccontano dagli USA si è regalato una villa extra lusso dal valore di oltre 100 milioni di dollari.

Messi si è regalato una villa

Si tratta di un immobile situato sempre in Florida, nella contea di Broward, come racconta il medium specializzato sull'argomento The Real Deal. Una residenza da sogno, situata di fronte al mare e ampia 1600 metri quadrati con al suo interno piscina, palestra, spa e un'incredibile suite di circa 150 metri quadri.

