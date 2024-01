Mazzocchi a Castel Volturno, "battesimo" del caffè con Tommaso Starace | FOTO

Pasquale Mazzocchi è ufficialmente un calciatore del Napoli e si è messo subito agli ordini di Walter Mazzarri. Oggi il nuovo terzino arrivato dalla Salernitana si è allenato con i suoi nuovi compagni di squadra al centro sportivo di Castel Volturno ed ha avuto occasione di conoscere anche Tommaso Starace, storico magazziniere della SSC Napoli.

Per Mazzocchi primo "battesimo", con Tommaso Starace che gli ha servito il caffè prima dell'allenamento, come da tradizione in casa Napoli. Guarda la foto su CalcioNapoli24.