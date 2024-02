Manuela De Luca, è napoletana la più brava dei nuovi DS diplomati a Coverciano: retroscena con Spalletti!

Ultime notizie Napoli - L'ultimo corso da direttori sportivi si tinge d'azzurro grazie a Manuela De Luca, dirigente napoletana tra i fiori all'occhiello del percorso a Coverciano. «Un'esigenza per me, umana e professionale. Con professori che hanno saputo trasmetterci tanto», racconta De Luca a Il Mattino oggi in edicola, pronta ora a riversare nel lavoro di tutti giorni le esperienze vissute nelle settimane di corso dopo essere stata ritenuta dai docenti la migliore del corso e aver ricevuto una borsa di studio, pari all'importo versato per l'iscrizione.

E chi c'era fra i professori del corso a Coverciano per Manuela De Luca? Chi se non Luciano Spalletti! Dell'ex allenatore del Napoli, De Luca sottolinea:

"Non sono una tecnica, il mio lavoro è fuori dal campo, eppure mi ha fatto appassionare al suo modo di vedere i calcio. E poi da napoletana è stato speciale. Quando l'ho avvicinato gli ho detto "Uomini forti, destini forti". Si è emozionato. E me lo sono anche ritrovata in sede di esame finale".