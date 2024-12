Malore Bove, ANSA svela: arresto cardiaco in ambulanza, la ricostruzione

Malore Bove: sospiro di sollievo dopo il terribile spavento in Fiorentina-Inter e giungono nuovi dettagli dall'ANSA sul giocatore.

"Il giovane centrocampista viola, prima di sentirsi male, aveva preso una botta fra il torace e la milza, dopo uno scontro di gioco con Dumfries. Di lì a poco Bove si era cambiato la maglia, restando per qualche secondo a torso nudo. Stando alle indiscrezioni si sarebbe rivolto di li a poco alla propria panchina per rivelare di avvertire qualche capogiro, poi il malore che gli ha anche provocato un arresto cardiaco quando era in ambulanza".