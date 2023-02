Laurent Blanc ricoverato d'urgenza per polmonite: le condizioni

Ultime notizie - Il mondo del calcio in apprensione per quelle che sono le condizioni di Laurent Blanc. L'ex giocatore e ora allenatore del Lione è stato ricoverato d'urgenza per una polmonite nelle ultime ore. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Blanc, direttamente dal club francese che sui social annuncia il suo recupero. Pare che ora sia in miglioramento giorno dopo giorno.