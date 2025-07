Lamien Yamal a Piano di Sorrento: relax in Penisola sorrentina per il fenomeno del Barça | FOTO

Non è passata inosservata la presenza di un fenomeno come Lamine Yamal. Ieri, al porto turistico di Marina di Cassano, nel comune di Piano di Sorrento, tutti si sono fermati ad osservare la presenza del giocatore del Barcellona. Capelli ossigenati e cappellino nero sulla testa, Yamal è stato immortalato da diversi curiosi che non ci hanno pensato due volte a scattargli una foto mentre sbarca da pontile tra yatch e super imbarcazioni di lusso.

Non è ancora stato chiarito se Yamal si trovi in vacanza in Campania, ma appare evidente che le bellezze della regione continuano ad attrarre superstar mondiali. Nonostante il low profile, è stato impossibile sottrarsi ai selfie richiesti dai tifosi: al fianco di Yamal un uomo con la 10 di Maradona sulle spalle catturato nelle foto che stanno facendo il giro dei social.