L'Inter non ha mai vinto in tutta la storia uno Scudetto con questi dati

Corsi e ricorsi storici 'condannano' l'Inter di Simone Inzaghi che in questa stagione non ha mai vinto contro Milan e Juventus in Serie A. Tra andata e ritorno, infatti, l'Inter ha ottenuto 2 punti con 2 pareggi e 2 sconfitte. In tuta la storia dell'Inter i nerazzurri non hanno mai vinto uno Scudetto senza vincere almeno una volta con Milan o Juve.