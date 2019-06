Argentina-Colombia 0-2, tunnel a Messi ed ovazione dei tifosi: scatenato James Rodriguez [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - La prestazione di James Rodriguez in Argentina-Colombia è stata davvero molto positiva. Il centrocampista del Real Madrid, che piace molto al Napoli, si è reso anche protagonista di una giocata tecnica davvero fantastica andando via a Leo Messi con un tunnel. Sui social tutti i colombiani stanno prendendo in giro gli argentini per questa giocata del numero 10 del Real. Poco dopo è arrivato anche un sombrero ad Otamendi.

Video tunnel James Rodriguez a Leo Messi in Colombia-Argentina 2-0

James è stato protagonista del match anche con l'assist del primo gol, un lancio di 60 metri che ha consentito a Roger Martinez di attaccare la porta a campo libero.