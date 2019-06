Copa America, Argentina-Colombia 0-2: James subito protagonista con un assist [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - La Colombia batte l'Argentina 2-0 nella prima big match di questa Copa America.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, James Rodriguez scatenato in Sudamerica

Tra i protagonisti della partita James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli, che ha messo a segno anche un assist

Video assist James Rodriguez Colombia-Argentina

L'Argentina stecca come peggio non potrebbe nel suo match di esordio della Copa America 2019: l'Albiceleste perde infatti 2-0 contro una straripante Colombia, che domina la contesa soprattutto dal punto di vista fisico. Partita sbloccata al 71' da una prodezza di Roger Martinez, raddoppio firmato all'86' dall'atalantino Duvan Zapata, in campo da cinque minuti. Prestazione decisamente sottotono per Lionel Messi, impreciso e poco incisivo. Una splendida Colombia inizia come meglio non potrebbe il suo cammino in Copa America, anche oltre il 2-0 sull'Argentina che il tabellino racconta.