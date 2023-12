I calciatori del Napoli in prestito dalla A alla Lega Pro: dallo show di Cheddira al futuro di Caprile e dei giovani | FOCUS

C'è un Napoli che sgomita in Serie A da campione d'Italia in carica, anche se fuori dalla coppa Italia in malomodo ma, allo stesso tempo, agli ottavi di Champions League. E poi c'è un Napoli che lotta con altre maglie addosso, magari con la speranza di vestire proprio quella azzurra in futuro. Dalla Serie A alla Lega Pro, il racconto dei calciatori in prestito:

Il focus su tutti i calciatori in prestito del Napoli

Walid Cheddira (Frosinone) – L'attaccante prelevato dal Bari, ha approcciato bene il massimo campionato. Sono ben 16 le presenze fin qui (14 in campionato e 2 in coppa Italia), condite da due gol e 1 assist. Il calciatore nato in Marocco ha messo a segno anche un calcio di rigore nella gara dello stadio Maradona che ha sancito l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia con un perentorio 0-4.

Elia Caprile (Empoli) – Per il portiere veronese, anche lui prelevato dal Bari, non un avvio di stagione positivo. Infatti, nonostante la volontà di mettersi in mostra, ha messo insieme solo 1 presenza in Serie A subendo, tra l'altro, anche 1 gol.

Michael Folorunsho (Hellas Verona) – Sono 16 le presenze condite da 1 gol, il centrocamposta, come Cheddira, è quello che più di tutti si sta mettendo in mostra con una stagione positiva. Tenuto in considerazione dal proprio allenatore, riesce a mettere insieme quantità e qualità al servizio dell'Hellas Verona che, però, naviga in mari agitati.

Giuseppe Ambrosino (Catanzaro) – L'attaccante di Procida, dopo un inizio complicato, dove ha trovato il campo non con regolarità, è riuscito ad entrare nello scacchiere di Vivarini, mettendo insieme 10 presenze in tutto, in serie B, e 2 gol, l'ultimo due giorni fa contro il Brescia.

Antonio Cioffi (Ancona) – All'Ancona lui sì che si sta mettendo in mostra. In un ambietne complicato, Antonio Cioffi è riuscito a scendere in campo per 16 volte ed è riuscito nell'intento di mettere insieme 3 assist.

Pasquale Marranzino (Juve Stabia) – Pur essendo stimato dal proprio allenatore Guido Pagliuca, nella Juve Stabia in testa alla classifica, Marranzino non riesce a trovare continuità. Sono solo 6 le presenze, tanto da essere schierato anche da mezzala in alcune occasioni e non alle spalle della punta.

Giuseppe D'Agostino (Monopoli) – L'ex Juve Stabia è titolare del Monopoli e, nel girone C della serie C, continua il suo percorso di crescita. Sono 18 le presenze in campo, condite da un super gol e due assist.

Lorenzo Sgarbi (Avellino) – 15 presenze, 5 gol e 5 assist, Lorenzo Sgarbi è l'uomo copertina dell'Avellino di Pazienza che non riesce ad emergere pur avendo speso tantissimo sul mercato estivo. Può svariare in più posizioni dell'attacco e questo lo facilita in zona gol e nella continuità di rendimento.

Coli Saco (Ancona) – Stimato da Rugi Garcia che aveva anche pensato di trattenerlo al centro della difesa, Saco è un punto fermo dell'Ancona con 14 presenze, 2 gol e 1 assist. Non male per un giovane di quasi 2 metri.

Antonio Vergara infortunato (Reggiana) – Brutto infortunio, rottura del crociato per Antonio Vergara, dal quale la Reggiana, nel campionato cadetto, si aspettava tanto. Eppure aveva cominciato bene con 5 presenze e due assist, salvio poi rimanere fuori. Tornerà per fine febbraio.

Francesco Mezzoni (Perugia) – Terzino destro o esterno destro di centrocampo, per Francesco Mezzoni al Perugia il percorso è formativo: 14 buone presenze in tutto e 1 assist.

Gennaro Iaccarino (Monopoli) – L'attaccante 2003 del Monopoli riesce ad imporsi in un club che cerca l'obiettivo playoff. Il calciatore di proprietà del Napoli, ha messo insieme 16 presenze con una bella rete e un assist.

Daniel Hysaj infortunato (Taranto) – Eziolino Capuano non gli ha ancora concesso spazio nel campionato di Serie C, nel girone C.

Nosa Edward Obaretin (Trento) – Il difensore centrale, oggi al Trento, ha una buona continuità di presenza e di rendimento, con prestazioni che ne esaltano le proprie qualità. Sono 14 in tutto, ha messo a segno anche un gol.

Matteo Marchisano (Pro Sesto) – Sono soltanto 3 le presenze per l'esterno basso che nella Pro Sesto non riesce a trovare spazio, anzi ha qualche difficoltà di troppo.

