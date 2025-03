GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori): Corso gratuito di Operatore Attività Fisica Adattata, come iscriversi

ITS Academy Bact organizza con l’assistenza di ASC Campania Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il corso gratuito GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) per l’Attività Fisica Adattata è una delle iniziative di formazione previste dal programma GOL, che ha l’obiettivo di promuovere l’occupabilità delle persone attraverso corsi di formazione professionale in vari settori, inclusi quelli legati alla salute e al benessere fisico.

Cosa include il corso di Operatore Attività Fisica Adattata?

Un corso AFA si concentra sull’insegnamento di tecniche di esercizio fisico adattato alle esigenze specifiche di diverse categorie di persone, come:

Persone anziane: Programmi di allenamento mirati per migliorare la mobilità e la qualità della vita.

Persone con disabilità : Creazione di attività fisiche che siano sicure e benefiche per chi ha limitazioni fisiche o motorie.

Persone con patologie croniche: Attività fisica progettata per migliorare la salute e ridurre il rischio di complicanze derivanti da malattie croniche come diabete, ipertensione, ecc.

Obiettivi del corso:

1. Formazione professionale: Preparare i partecipanti a lavorare come tecnici specializzati nell’orientare, pianificare e guidare persone in attività fisiche sicure ed efficaci.

2. Sviluppo delle competenze: I partecipanti acquisiranno conoscenze teoriche e pratiche sulla fisiologia dell’esercizio, la gestione delle attività fisiche adattate e le tecniche di motivazione.

3. Certificazioni e qualifiche: Il corso potrebbe culminare con l’ottenimento di un attestato di competenza riconosciuto che permetterà ai partecipanti di lavorare in palestre, centri sportivi, o strutture di riabilitazione.

Destinatari:

Operatori del settore sportivo: Come istruttori, personal trainer, fisioterapisti, educatori sportivi. Persone in cerca di ricollocazione: In particolare coloro che hanno interesse a lavorare nel campo dell’attività fisica per categorie specifiche, come persone con disabilità , anziani, o persone con patologie.

Come iscriversi al corso: L’iscrizione a un corso del Progetto GOL viene richiesto attraverso il centro per l’impiego per informazioni segreteria ITS Academy Bact 081 879 98 22 PAR GOL - ITS ACADEMY BACT