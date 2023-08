Giovanili Napoli - Arrivano due cessioni per il settore giovanile: giocheranno in serie D, i nomi

Arrivano due cessione in Serie D per il settore giovanile della SSC Napoli come riporta Giovanili Napoli:

Due cessioni per il Napoli

"Gennaro Tortora esterno basso mancino classe 2005 giocherà con il Portici. Alessandro Grieco 2005 Fantasista dalle doti tecniche eccezionali giocherà con l'Angri".

