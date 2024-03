Fischi al tennista napoletano: "Insultato a Napoli perché avevano scommesso contro di me"

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno la storia di Raul Brancaccio, il tennista di Torre del Greco che l'altro giorno è stato subissato dai fischi dei tifosi napoletani. "Insultato, deriso nella città che più ama, solo perché i tifosi avevano scommesso contro di lui in un match di tennis dell’Atp 125 di Napoli che lo vedeva opposto al francese Herbert".

Raul Brancaccio

Ultime news. Raul Brancaccio, 26 anni, di Torre del Greco, subito dopo la sconfitta si è sfogato sui social inveendo contro i tifosi che - a suo dire - avrebbero condizionato la gara.

"Sono l’unico campano nel ranking del tennis e giocare a Napoli era un mio obiettivo e ci tenevo in modo particolare", racconta al Corriere del Mezzogiorno. "Mi urlavano “fai doppio fallo, sei scarso. Mi sono giocato il punto per la bolletta (scommessa, ndr)”. Ho cercato di non dare peso a queste cose, ma ti fermi a pensare e diventa tosta, soprattutto perché è capitato nella mia città e non mi aspettavo di certo una cosa del genere. Davvero vergognoso che le persone non abbiano educazione".

Dopo quello che le è successo tornerà di nuovo a Napoli? "Certo che ci tornerò, da napoletano non potrei farne a meno. Anzi, al di là di quel che è accaduto devo qui ringraziare gli organizzatori che mi hanno voluto. È un torneo bellissimo a cui tenevo tanto, ma purtroppo è finito nella maniera più assurda per me. Ma non gliela do vinta: se mi insulteranno o tiferanno contro di me ancora ne uscirò più forte di prima".