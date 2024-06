Ultime notizie. Il rapper Fedez è tornato alla ribalta dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Nei giorni scorsi è stato ospite di Greenbaud, streamer molto famoso su Twitch, ed ha risposto alle domande arrivate sulla chat.

Quando gli hanno chiesto di commentare la notizia di Antonio Conte al Napoli, Fedez ha risposto molto francamente: "Non me ne frega un ca**o!", ed è passato avanti. Lui è notoriamente un tifoso del Milan, ma non è un grande appassionato di calcio.