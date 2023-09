Dgebuadze: "Chi prova a sostenere che a Napoli c'è il razzismo diffonde una stronzata"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, scrive sul proprio profilo Twitter:

"Vedere in ogni cosa il razzismo è un'altra forma di manifestazione del razzismo. Napoli / il Napoli non è un posto dove bisogna cercarlo. Per la sua storia, Napoli è la città dove la tolleranza e la convivenza di culture diverse fanno parte del passato e del presente. Chi prova a sostenere che a Napoli c'è il razzismo diffonde una stronzata".