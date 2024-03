Ultime calcio - Secondo quanto riferisce Fussball.news, il futuro di Joshua Zirkzee può essere al Milan che è in forte pressing per l'acquisto dell'attaccante olandese.

Zirkzee piace al Milan

Il club rossonero è in pole per l'acquisto in estate dell'ex Bayern Monaco per una cifra tra i 35 e i 40 milioni, col Bologna che a quel punto dovrà girare il 40% della plusvalenza proprio ai campioni di Germania in carica. Zirkzee, ventidue anni, è attualmente legato al Bologna da un contratto valido fino al 30 giugno 2026.