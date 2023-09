Dalla Francia - Gattuso vicino alla panchina del Marsiglia: ecco quando dovrebbe condurre il primo allenamento

Gennaro Gattuso è a un passo dal diventare il futuro allenatore del Marsiglia.

Gennaro Gattuso

Gattuso al Marsiglia

L'allenatore italiano è in pole position per sostituire Marcelino e dovrebbe condurre la sua prima seduta entro la fine della settimana, come riporta Santi Aouna, giornalista di Footmercato.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli