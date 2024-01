Dall'Argentina - Lavezzi ricoverato in una clinica per la cura delle dipendenze e della salute mentale

Notizie calcio. Ezequiel Lavezzi si trova ricoverato da ieri in una clinica, la Dharma, per la cura delle dipendenze e della salute mentale nel quartiere di Boedo, della quale sono già stati 'ospiti' personaggi e star della musica e del mondo dello spettacolo argentino. In precedenza l'ex attaccante di Napoli e Psg, e oro olimpico a Pechino 2008, si era sottoposto a una serie di controlli approfonditi in un'altra struttura nella zona di Belgrano. Quanto alla voce di una sua presunta overdose, già smentita ieri con un post su Instagram da Tomas Lavezzi, figlio dell'x calciatore, si tratta appunto di fantasie.

Lo scrive l'edizione online del 'Clarin' per fare chiarezza sulla vicenda dopo le notizie di ieri. Lavezzi si trova in una clinica dotata di palestra, sala per il tennis tavolo e un ampio giardino ricco di vegetazione. Di lui, scrive il giornale online, "si occupa un gran numero di specialisti". Non si sa quanto Lavezzi rimarrà in questa struttura.

In Argentina era arrivato trasportato dall'Uruguay (dov'era ricoverato a Punta del Este) con "un aereo sanitario". La sua ultima immagine è quella postata del figlio in cui è, sorridente e apparentemente in buone condizioni, insieme a Tomas e alla madre del ragazzo. Secondo il 'Clarin' la foto sarebbe stata scatta nel giorno della Vigilia di Natale.