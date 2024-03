Convegno Staff Medico SSC Napoli: "Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport - Allenare e Studiare il Cuore 2024"

L'Hotel Sakura di Torre del Greco (NA) il 22 marzo 2024 sarà la cornice dell'importante evento "Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport - Allenare e Studiare il Cuore 2024". L'iniziativa si concentrerà sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa negli atleti, affrontando la complessità epidemiologica e l’eterogeneità dei substrati patologici alla base di questo evento tragico e promuovendo la collaborazione tra specialisti di diverse discipline mediche per aggiornamenti costanti.

Il convegno, il cui board scientifico è costituito dal Dott. Antonio Russo, responsabile scientifico e consulente cardiologo della SSC Napoli e dai Dott. Raffaele Canonico e il Dott. Gennaro De Luca, rispettivamente responsabile sanitario e medico sociale della SSC Napoli, mira a svolgere un ruolo fondamentale come giornata di formazione per medici dello sport, cardiologi e altre figure sanitarie impegnate nella cardiologia e medicina dello sport. Al contempo, si propone come un'occasione unica di confronto tra i massimi esperti del settore e i vertici nazionali di importanti società scientifiche come la Sic Sport, l'Ance e la SIT.

Il programma dell'evento sarà articolato in due sessioni mattutine e due sessioni pomeridiane, con due letture magistrali ed una tavola rotonda sulla telemedicina ad impreziosire l'evento. Durante la giornata, verrà affrontato un vasto panorama di argomenti, dall’aritmologia all'imaging cardiovascolare, dalla prevenzione primaria e secondaria alla rianimazione cardiopolmonare, con un focus particolare sui fattori di rischio cardiovascolare di nuova evidenza.

Tra i tanti nomi di spicco presenti nella faculty ci sarà anche il Prof. Antonio Giordano, Direttore e Fondatore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia. Presidente onorario del Convegno il Cardiologo Dott. Emilio Parrella. Non mancherà l’attenzione al sociale attraverso lo Sportello dei Sogni, l’ONLUS presieduta da Fiorangela Giugliano, che mira ad esaudire i desideri dei pazienti oncologici.

L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per l'aggiornamento e la condivisione di conoscenze nell'ambito della cardiologia dello sport. La partecipazione degli esperti nazionali e delle figure di spicco nelle diverse sessioni garantirà un dibattito approfondito e stimolante su temi cruciali per la salute degli atleti.