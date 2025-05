Genoa-Milan 1-2, rimonta dei rossoneri: Leao piega la formazione di Vieira

Notizie calcio - Genoa-Milan finisce 1-2: il posticipo della 35^ giornata del campionato di Serie A se lo aggiudica la squadra di Conceicao che si impone in rimonta a Marassi.

Primo tempo che termina con le reti inviolate, poi ad inizio ripresa i rossoneri passano in svantaggio: Vitinha sigla l'1-0 del Genoa, prossimo avversario del Napoli in campionato. A dare il via alla rimonta del Milan è il subentrato Leao: al 76' il portoghese prima insacca l'1-1, poi dopo 2' propizia l'autogol di Frendrup che decide il match. Con questi tre punti la squadra di Conceicao sale a quota 57 punti e mantiene viva la flebile fiammella di partecipare alle coppe (al netto della finale di Coppa Italia che giocherà contro il Bologna).

Il Genoa, invece, resta a quota 39 e nel prossimo impegno farà visita al Napoli: per i rossoblu mancherà lo squalificato Thorsby.