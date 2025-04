"Il viaggio azzurro", la rinascita della SSC Napoli al Teatro Troisi il 6 giugno: tanti ex azzurri protagonisti

Un viaggio emozionante indietro nel tempo fino alle radici della storia recente del Calcio Napoli. Emanuele Calaiò, indimenticato bomber della rinascita, e Fabio Cannavo, voce nota ai tifosi azzurri, presentano "Il Viaggio Azzurro", un evento speciale che si terrà nella prestigiosa cornice del Teatro Troisi di Napoli il prossimo 6 giugno 2025. "Il Viaggio Azzurro" non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio racconto corale, uno show che ripercorre le tappe fondamentali della risalita del Napoli dalle ceneri del fallimento del 2004. L'evento nasce dall'idea di Emanuele Calaiò e Fabio Cannavo, che porteranno sul palco l'energia e la passione solitamente trasmesse via radio, per far rivivere al pubblico un'era cruciale: quella in cui il club, ripartito come Napoli Soccer sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, iniziò la sua incredibile scalata dalla Serie C fino al ritorno nella massima serie. Un periodo segnato da difficoltà, ma anche da un attaccamento viscerale e da emozioni autentiche e intense, che hanno gettato le fondamenta per i successi futuri, compreso il recente trionfo del terzo Scudetto.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di molti dei protagonisti che hanno scritto quelle pagine di storia. Sul palco del Teatro Troisi, insieme a Calaiò e Cannavo, interverranno figure chiave di quegli anni: Pierpaolo Marino, Il primo direttore sportivo dell'era De Laurentiis, architetto della ricostruzione tecnica; Edy Reja: l'allenatore che guidò la squadra nella memorabile cavalcata dalla Serie C alla Serie A, simbolo di quella tenacia. E ancora: una rappresentanza significativa di calciatori tra cui Matteo Gianello, Gianluca Grava, Mirko Savini, Nicola Mora, Giovanni Ignoffo, Gennaro Scarlato, Francesco Montervino, Ivano Trotta, Erminio Rullo, Mariano Bogliacino, il massaggiatore Salvatore Carmando ed altre sorprese che sveleremo giorno per giorno.

Protagonisti che condivideranno ricordi, aneddoti e le emozioni di un periodo irripetibile. E non mancheranno sorprese per arricchire ulteriormente il parterre di ospiti. Sarà come chiudere gli occhi e tornare indietro nel tempo, rivivendo le domeniche di battaglia sui campi da gioco, la gioia delle promozioni, le sfide affrontate con orgoglio e passione. Un tributo per un'epoca che ha forgiato il carattere del Napoli moderno e rinsaldato il legame indissolubile tra la squadra e i suoi tifosi.

I biglietti dell'evento saranno acquistabili su Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/event/il-viaggio-azzurro-teatro-troisi-20150999/