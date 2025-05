Giannichedda si sbilancia: "Vi dico perché il Napoli vincerà lo scudetto"

Ultimissime Calcio Napoli - Giuliano Giannichedda, ex centrocampista premiato come miglior allenatore delle giovanili al Gran Galà del Calcio ADICOSP, ha commentato la corsa scudetto all’evento come riportato da TMW: “+3 Napoli decisivo? Sì, tre punti in questo momento sono tanti. Tra l’altro il Napoli ha due delle tre partite rimanenti in casa, e il Maradona si farà sicuramente sentire. La gara più complicata, a mio avviso, è quella contro il Parma, perché i ducali devono salvarsi e hanno bisogno di punti. Ma ho visto una grande convinzione in Conte e nella squadra. Vincere a Lecce non era semplice, invece hanno fatto una grande partita, uno stacco decisivo".